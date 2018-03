“Non faccio distinzioni di Pd renzizzato o no: mi rivolgo a tutti gli esponenti del Pd, e ricordo loro che noi all’inizio della scorsa legislatura fummo responsabili e appoggiammo il governo Letta. Altrettanta responsabilità purtroppo non c’è stata da parte degli esecutivi di centrosinistra che si sono succeduti, ma ora bisogna guardare all’oggi: il Pd non può dire “fate voi” e chiamarsi fuori”. Così Renato Brunetta di Forza Italia.