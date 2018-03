“Noi europei per mille anni abbiamo mandato altri europei dappertutto conquistando tutti il mondo. Adesso stiamo diventando vecchi in Europa ed il flusso dell’immigrazione si è invertito. Non dovremmo cercare di impedire l’immigrazione ma dovremmo cercare di rendere questi flussi migratori utili per noi ed utili per chi emigra. Ciò di cui gli italiani dovrebbero essere preoccupati è che per anni non hanno avuto un governo capace di avere un piano che rendesse l’Italia sostenibile in un’Europa sostenibile. La cosa peggiore che può succedere all’Italia è l’ennesimo governo formato dal Presidente, che non farebbe altro che perpetrare questa situazione di impasse. Non può esserci un governo solo del M5S. L’unico governo che il M5S può formare è un governo di coalizione e la mia preoccupazione è che questo governo sarebbe formato in modo tale da rendere ogni cambiamento impossibile”. Così Yanis Varoufakis a margine dell’iniziativa di presentazione a Napoli di un nuovo progetto politico in vista delle prossime europee.