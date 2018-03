“Signor presidente, la rivoluzione è partita dal basso e in quanto a basso me ne intendo. Ascolti ancor di più le tantissime esperienze di eccellenza che abbiamo nella scuola: noi siamo pronti a migliorare questo Paese. La scuola è con lei, presidente”. Lo dice Salvatore Giuliano, il preside che il M5s propone come eventuale ministro della Scuola, a un evento del 2015 a Venaria. In prima fila in platea c’è l’allora presidente del Consiglio Matteo Renzi e Giuliano si rivolge a lui. Renzi pubblica il breve video, di 18 secondi, sul suo profilo Twitter. E domanda: “Il candidato ministro della Pubblica istruzione del Movimento 5 stelle smentirà anche se stesso?”