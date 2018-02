“Voglio rassicurare i genitori domani le scuole saranno aperte”.Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, al termine della riunione operativa presso il Coc della Protezione Civile di Roma.”Il viaggio era programmato da tempo e tra l’altro parlavamo proprio di cambiamenti climatici. Questo è comunque un evento eccezionale e per quanto gli interventi siano stati effettuati in tutta regolarità, credo che un sindaco in certe occasioni debba stare vicino alla propria gente, e quindi sono tornata”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, a termine della riunione operativa presso il Coc della Protezione Civile di Roma a chi le chiedeva il motivo del rientro anticipato da Città del Messico. “La macchina ha lavorato bene, stiamo effettuando gli ultimi interventi per lo spargimento di sale sui marciapiedi. Alcuni marciapiedi nelle zone più fredde devono essere liberati, mentre la viabilità invece scorre. ”