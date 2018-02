“De Luca si è dimesso, io credo sia un gesto di coraggio, è uno dei pochi che si è dimesso per un avviso di garanzia e io credo che l’avviso di garanzia non debba portare alle dimissioni, le sentenze possono portare a dimissioni. Mi ha colpito il tono della polemica, Di Maio a detto a De Luca “assassino”. Se qualcuno lo dice a me, io lo querelo. De Luca ha querelato Di Maio, e poiché Di Maio dice di essere un cittadino modello, gli chiedo: “rinunci all’immunità parlamentare”. Così Matteo Renzi a di Martedì condotto da Floris.