A chinatown oggi si festeggia capodanno: secondo il calendario cinese il 16 febbraio si è concluso l’anno del gallo e siamo ora entrati in quello del cane. Draghi, lanterne, sfilate in costume a ritmo ti tamburo per le oltre migliaia di persone presenti alla parata. in Piazza Gramsci erano presenti cittadini ma anche istituzioni: sul palco il console generale della Repubblica Popolare Cinese a Milano, Song Xuefeng, gli assessori comunali Pierfrancesco Majorino e Cristina Tajani e il consigliere Franco D’Alfonso. Non mancavano i rappresentanti dell’Unione Imprenditori Cinesi.