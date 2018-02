Nelle immagini catturate da una telecamera di video-sorveglianza il momento dello schianto dell’aereo costato la vita a 71 persone. Il comandante dell’AN-148 della Saratov Airlines precipitato ieri alle porte di Mosca ha rifiutato la procedura di ‘de-iceing’ prima del decollo giudicando che le condizioni meteorologiche non erano tali da renderla necessaria. Lo fa sapere Meduza sottolineando ad ogni modo che tutte le procedure standard prima della partenza del volo sono state effettuate dal personale di terra. La testata, che cita diversi esperti di aviazione, nota come il velivolo Antonov An-148 possiede un sistema autonomo di riscaldamento del corpo esterno dell’aereo e che il jet non sarebbe stato in grado di raggiungere la quota di 1800 metri di altezza in presenza di ghiaccio sulle ali.