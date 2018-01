L’associazione “Essere Animali“ ha diffuso per la prima volta in Italia un video realizzato all’interno di un incubatoio, dove nascono i pulcini che saranno poi allevati come polli da carne. Un’infiltrata dell’associazione ha lavorato in una grande azienda italiana on incognito, e ha avuto la possibilità di filmare con una telecamera nascosta il primo giorno di vita dei pulcini, gettati sopra rulli industriali. “Così avviene la produzione industriale di oltre 525 milioni di pulcini destinati ogni anno al mercato della carne. Sono immagini angoscianti, le diffondiamo perché ispirino un cambiamento nelle scelte alimentari”