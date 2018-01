Zhang Naizhong, il 57enne capo della potente organizzazione mafiosa cinese con base a Prato e ramificazioni in Europa, è stato arrestato ieri a Roma, in un condominio di viale Marconi, nel blitz principale dell’operazione “China Truck“, condotta da polizia e Dda di Firenze in varie città italiane e non solo. Nell’appartamento, che sarebbe intestato alla fidanzata 41enne del boss (arrestata anch’essa perché ritenuta segretaria e manager dell’organizzazione), la polizia ha trovato un piccolo tesoro: gioielli e 30.000 euro in contanti