Una grande colonna di fumo nero e una chiazza di petrolio delle dimensioni di un chilometro quadrato che continua a bruciare: è quel che rimane della petroliera iraniana Sanchi in seguito al suo affondamento, avvenuto il 14 gennaio. Le immagini mostrate dalla tv statale cinese Cctv mostrano l’ormai evidente disastro ambientale. Secondo un giornalista di Cctv, che ha sorvolato la zona a bordo di un aereo dell’Amministrazione pubblica oceani, il greggio si stanno allargando su una zona di 10 chilometri quadrati.

“La situazione della marea nera è molto grave”, ha affermato. Questo combustibile è diverso dal greggio nero che spesso si vede riversato in mare nelle perdite petrolifere: è tossico, di bassa densità ed è più esplosivo. Ma Pechino continua a minimizzare le preoccupazioni ambientali legate alla fuoriuscita del greggio. Secondo un ingegnere dell’Amministrazione cinese, questi idrocarburi sono molto “volatili, quindi la maggior parte di essi si è dispersa nell’atmosfera, causando meno conseguenze per l’oceano”. “Siamo in pieno mare, molto lontano dalle zone abitate, quindi l’impatto per le persone dovrebbe essere minimo”, ha aggiunto, sorvolando così sulle conseguenze per l’ambiente marino, la sua flora e la sua fauna.

L’incendio e il conseguente affondamento della petroliera iraniana Sanchi sono stati causati dalla collisione del 6 gennaio a 160 miglia da Shanghai contro il mercantile Cf Crystal. Al momento solo 3 corpi dei 32 membri d’equipaggio della Sanchi sono stati recuperati. La petroliera trasportava 150.000 tonnellate, quasi 1 milione di barili, di condensato, un tipo di petrolio raffinato ultraleggero, in gran parte finito in mare. Le operazioni di contenimento del greggio fuoriuscito sono ostacolate dall’incendio che dalla petroliera si è diffuso anche sull’acqua, con gas altamente tossici.