“Ho assistito a questa scena con i miei occhi: è a questo punto che è arrivata l’assistenza sanitaria di Baltimora?”. Così Imamu Baraka, uno psicologo di Baltimora, nello stato del Maryland, commenta le sue immagini postate sul profilo Facebook. I video mostrano una donna lasciata in strada dal personale sanitario del centro medico dell’università, perché non in grado di pagarsi le cure. L’uomo prima si rivolge indignato ai dipendenti dell’ospedale: “Vi sembra normale lasciare questa paziente qui fuori al freddo?”. Poi va dalla donna, che appare confusa e quasi in stato di semi incoscienza con solo una vestaglia addosso, e cerca di aiutarla, chiamando i soccorsi. Il video ha fatto in poche ore il giro del mondo scatenando una bufera intorno all’ospedale. Tanto che il direttore della struttura è stato costretto a scusarsi