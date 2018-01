A margine di un incontro davanti al Mise con i lavoratori della Ideal Standard, il leader di Liberi e Uguali Pietro Grasso ha risposto ai cronisti che gli chiedevano un commento sulla possibile intesa con il Pd per le candidature alle regionali in Lazio e Lombardia: “Le assemblee si riuniranno oggi e attendiamo la voce della base, com’è giusto che sia e poi decideremo. Sono ottimista per natura”.