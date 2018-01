Fuorionda del candidato del centrodestra alla presidenza di Regione Lombardia Attilio Fontana in occasione della sua prima uscita elettorale al mercato di Via Maroncelli a Cologno Monzese. Parlando della candidatura si lascia scappare il fatto che questa gli è stata comunicata in extremis: “Fino al 31 dicembre non sapevo nulla. Stavo lavorando per un posto in Parlamento”. Di Niccolò Lupone/alaNEWS