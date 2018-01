I dati della Noto Sondaggi per CartaBianca sono più ottimistici per PiùEuropa della Bonino e Civica Popolare della Lorenzin. Exploit di Fratelli d'Italia, malino Liberi e Uguali

Il Pd sempre più giù, fino a toccare il 22 per cento, mai visto nemmeno nelle rilevazioni peggiori. La coalizione di centrodestra di 10 punti davanti al M5s che comunque resta il primo partito italiano. E’ la sintesi di un’elaborazione della Noto Sondaggi diffusa a CartaBianca, su Rai3. Il dato che colpisce di più è quello dei democratici che è sensibilmente più basso anche del deludente 25 per cento delle elezioni politiche del 2013. Sono invece leggermente superiori rispetto ad altri sondaggi le percentuali che Noto assegna ai listini alleati del partito di Renzi: PiùEuropa di Emma Bonino è al 2,5, così come Civica Popolare di Beatrice Lorenzin, mentre Insieme (Socialisti e Verdi) è ridotta a mezzo punto percentuale.

Numeri molto diversi sono quelli del centrodestra che tutto insieme arriva al 38, comunque sotto la soglia implicita del 40 che secondo alcuni darebbe una maggioranza in Parlamento. Il dato scorporato dà Forza Italia al 16 per cento, la Lega Nord staccata di 3 punti, al 13, e Fratelli d’Italia che registrerebbe un balzo in avanti significativo, fino al 6,3 per cento. Anche Noi con l’Italia (che riunisce ex di Fi e Ap, ma anche l’Udc) non è lontana dalla soglia di sbarramento e potrebbe dare una grossa mano eventualmente per il raggiungimento di una quota sufficiente per la maggioranza parlamentare.

Resta da dire delle forze politiche corrono da sole. Una, il M5s, è “prima in classifica” con il 28 per cento che però non dà un numero sufficiente di seggi per governare. L’altra è Liberi e Uguali che – così come segnalano altre rilevazioni – sembra arretrare dopo l’entusiasmo iniziale con l’incoronazione di Piero Grasso come leader.