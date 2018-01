“Da presidente della Camera ho assistito alla fine dei lavori parlamentari con amarezza: la legislatura si è conclusa con un grande tradimento per la mancata approvazione dello ius soli”. Lo afferma Laura Boldrini all’assemblea di Liberi e Uguali. “Ha avuto la meglio una sconcertante subalternità politica per cui bisognava far prevalere quello che la destra diceva. Si perde voti? Allora non si fa. E’ stata una decisione assolutamente miope – aggiunge Boldrini, che poi parla di digital divide e fake news – anche queste devono essere nostre battaglie”.