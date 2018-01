Mentre viene diffuso il video che immortala l’azione dei ladri, continuano le indagini della polizia di Stato per il furto milionario dei gioielli compiuto a Palazzo Ducale a Venezia, nell’ultimo giorno della mostra “Tesori dei Moghul e dei Maharaja“. “Le indagini – ha precisato questa mattina il questore Vito Danilo Gagliardi in merito ai primi dettagli sul furto – seguono quattro direttrici già ben individuate che richiederanno un lavoro certosino di raccolta e analisi delle prove e delle immagini finora acquisite”. Gli autori del furto, spiega la questura di Venezia in una nota, “si sono dimostrati abili; erano sicuramente ben preparati e hanno colpito in modo mirato”. Il questore ha riferito che i maggiori esperti del Servizio centrale operativo e della Polizia scientifica, giunti da Roma, coadiuveranno gli investigatori della locale squadra mobile nelle delicate indagini.