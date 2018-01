“Oggi chiamerò al telefono Silvio Berlusconi, poi settimana prossima entreremo nel vivo del programma elettorale. Io evito di inseguire le vicende delle quarte gambe. Io penso che il governo possa tranquillamente poggiare su tre gambe. Al momento i miei interlocutori sono soltanto due. I dati dicono che la Lega è in crescita e il Pd è al tracollo. Maroni leader centrodestra? Da escludere, il candidato premier sono io”. Sono questi i temi toccati dal leader della Lega Matteo Salvini nella conferenza stampa tenutasi a Milano in via Bellerio presso la sede del partito.