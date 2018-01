Il bambino, ricoverato in condizioni non gravi, era affacciato al balcone di casa pronto a festeggiare il Capodanno nel quartiere San Giovanni Barra. Chi indaga non esclude l'ipotesi di una stesa. Nel capoluogo e in provincia 35 persone sono rimaste ferite durante i festeggiamenti

Un bambino di 12 anni è rimasto ferito a una gamba da un proiettile sparato da un gruppo di ragazzi a bordo di alcune moto nel quartiere San Giovanni Barra di Napoli poco prima di mezzanotte. Questo è quanto finora ricostruito da Michele Spina, primo dirigente della Polizia di Stato che coordina le indagini. Non viene esclusa anche l’ipotesi di una stesa, un raid armato a scopo intimidatorio per segnare il territorio. I giovani hanno sparato in aria colpendo il 12enne che era affacciato al balcone di casa pronto a festeggiare il Capodanno insieme alla famiglia. Il bambino ferito è stato prima portato all’ospedale Loreto Mare e poi al Santobono: le sue condizioni non sono gravi.

A Napoli e provincia 35 persone sono rimaste ferite durante i festeggiamenti nella notte di Capodanno: otto si trovano in ospedale, nessuno in gravi condizioni. Il più giovane è un bimbo di 8 anni, ferito alla mano destra per lo scoppio di un petardo. Un 23enne è arrivato invece alla clinica Villa Betania con una ferita alla mano e ha perso due dita, mentre un 27enne rischia di perdere l’occhio destro, così come un 21enne di Napoli ricoverato con ustioni e lesioni. L’anno scorso i feriti erano stati 47.