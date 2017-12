Niente brindisi in piazza per i baresi, il sindaco Antonio Decaro lo ha vietato. Questione di sicurezza. Ma se siete a Bari e non volete rinunciare a portarvi le bollicine per celebrare degnamente il nuovo anno, il primo cittadino vi consiglia un trucchetto degno del piccolo chimico. Con tanto di imbuto, Decaro affronta la Rete a poche ore dalla mezzanotte con un tutorial che i social network stanno già massacrando. Prendete una bottiglia di plastica, travasateci dentro lo spumante e tappate. Stapperete in piazza tra gli sguardi impietriti di chi ancora conserva un po’ di amor proprio. E alla fine del video non mancano i finti applausi