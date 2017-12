Nel corso della conferenza stampa in cui è stato illustrato il piano di rilancio dell’Ipa, la sindaca di Roma Virginia Raggi ha parlato della questione rifiuti, dopo le critiche del governatore della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini: “Invito tutti alla responsabilità istituzionale. In questo momento serve calma e non bisogna alzare i toni perché le polemiche alimentano strumentalizzazioni che non fanno bene a nessuno, a cominciare dai romani. Roma sta facendo la sua parte. Ama e la Regione Lazio hanno fatto richiesta all’Emilia Romagna in base al principio di prossimità. So che stanno trattando”. Nei giorni scorsi il presidente della Regione Emilia Romagna aveva definito l’atteggiamento della sindaca in tema di rifiuti “arrogante”: “Credo che Zingaretti abbia fatto un appello alle regioni italiane per valutare se possano dare una mano al Lazio e in particolare alla città di Roma. Certo che se ci fossero atteggiamenti meno arroganti della sindaca Virginia Raggi forse questo aiuterebbe ad avere un rapporto istituzionale un po’ meno complicato”