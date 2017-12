Riassumerà l’incarico di comandante della Polizia locale di Biassono, Giorgio Piacentini. Lo scorso gennaio era finito al centro di una forte polemica, a causa della pubblicazione sul profilo Facebook di una sua foto con la divisa delle Ss. Per un anno Piacentini è stato demansionato, ma ora il sindaco del paesino in provincia di Monza e Brianza, Luciano Casiraghi, spiega che “ha lavorato bene, partecipa spesso a manifestazioni storiche con un’associazione e non ha pensato a cosa sarebbe potuto accadere postando quella foto”.

Quando si scatenò la politica, il comandante dei vigili di Biassono aveva spiegato di partecipare spesso a rievocazioni storiche con “un gruppo di appassionati” e di non essere affatto un sostenitore di Adolf Hitler. Rispetto al commento sulla foto “basterebbe una batteria di questi per rimettere a posto alcune cose”, Piacentini aveva spiegato si era trattato di “una battuta infelice”. Sul reintegro non si è trovata d’accordo la sezione locale dell’Anpi.