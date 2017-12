“Il Pd ha preso un’iniziativa parlamentare che io non ho condiviso e, come sapete, ho preso una decisione difforme. Per quanti riguarda la presenza dei ministri in consiglio dei ministri le assenze sono frequenti. Potrebbe essere che quella avesse un significato politico. La politica è fatta di compromessi e di comprensione delle ragioni altrui, l’importante è che nelle decisioni fondamentali si abbia a cuore l’interesse del Paese”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, rispondendo – nel corso della conferenza stampa di fine anno – a una domanda sulla mozione di sfiducia del Pd al governatore di Bankitalia. Sulle dimissioni di Marielena Boschi ha poi aggiunto: “Ho chiesto io che restasse”