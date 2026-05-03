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Ultimo aggiornamento: 18:24

Flotilla, Abukeshek e Avila in carcere fino a martedì. Israele nega “torture” ma confessa: “Sulla nave costretti a usare la forza contro gli attivisti per completare il trasbordo”

Gli avvocati dei due attivisti arrestati: "Iter illegale, non esiste l'applicazione extraterritoriale dei reati”. La Spagna chiede di nuovo il rilascio immediato per il cittadino palestinese con cittadinanza del Paese iberico. I due leader della missione sono comparsi in tribunale con mani e piedi legati con le catene
Flotilla, Abukeshek e Avila in carcere fino a martedì. Israele nega “torture” ma confessa: “Sulla nave costretti a usare la forza contro gli attivisti per completare il trasbordo”
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Il tribunale di Ashkelon prolunga di due giorni la detenzione di Ávila e AbuKeshek

Il tribunale di Ashkelon, città costiera nel sud di Israele, ha prorogato di due giorni la detenzione dell’attivista palestinese-spagnolo Saif Abukeshek e del suo compagno brasiliano Thiago Ávila, secondo quanto riferito all’agenzia EFE da Adalah, il centro legale che rappresenta i due membri della Sumud Global Flotilla .

Momenti chiave

  • Bonelli: "Violenze sugli attivisti, proponiamo una denuncia collettiva di tutti i parlamentari italiani
  • Israele: "Nessuna tortura, ma a bordo costretti a usare la forza"
  • Avila e Abukeshek portati in aula con catene a mani e piedi
  • "Saif prima di essere isolato mi ha detto: di' a mio figlio che il prezzo per la libertà non è mai troppo alto"
  • L'attivista La Piccirella: "Continuiamo finché i nostri governi non troveranno la loro spina dorsale"
  • La Spagna chiede il rilascio immediato di AbuKeshek
  • Il tribunale di Ashkelon prolunga di due giorni la detenzione di Ávila e AbuKeshek
  • AbuKeshek e Avila in tribunale ad Ashkelon: "Israele vuole estendere la detenzione di 4 giorni"
    • 18:24

      Bonelli: “Violenze sugli attivisti, proponiamo una denuncia collettiva di tutti i parlamentari italiani

      “Ventiquattro cittadini italiani sono stati rapiti e picchiati in acque internazionali. Oggi, a due attivisti presenti su un’imbarcazione della Global Sumud Flotilla, battente bandiera italiana, è stata prorogata la detenzione di due giorni, e il governo Meloni continua a tacere e non fa nulla. Quanto accaduto configura reati gravissimi: pirateria marittima, sequestro di persona e tortura, tutti perseguibili in Italia perché il fatto ha coinvolto cittadini e navi sotto bandiera italiana. Netanyahu va denunciato alla Procura di Roma e alla Corte Penale Internazionale. Proponiamo una denuncia collettiva di tutti i parlamentari italiani. Meloni smetta di coprire Netanyahu e dimostri nei fatti la discontinuità che proclama a parole. Le parole le abbiamo sentite. Ora vogliamo i fatti”. Così Angelo Bonelli, deputato AVS e co-portavoce di Europa Verde. 

    • 18:06

      Israele: “Nessuna tortura, ma a bordo costretti a usare la forza”

      Il ministero degli Esteri israeliano ha replicato alle affermazioni degli attivisti della Flotilla, arrestati e trasferiti in Israele, secondo i quali sarebbero stati torturati e picchiati. “Contrariamente alle false e infondate affermazioni preparate in anticipo, Saif Abu Keshek e Thiago Avila non sono mai stati torturati. A seguito di un violento scontro fisico contro i membri dell’equipaggio israeliano, quest’ultimo è stato costretto a intervenire per fermare tali azioni”, si legge nella dichiarazione. “Durante il trasferimento dei passeggeri alle forze greche, alcuni passeggeri si sono rifiutati e hanno iniziato a protestare violentemente – ha aggiunto il ministero -. Per sedare la violenza e completare il trasferimento, un’unità di polizia a bordo di una nave delle Forze di Difesa Israeliane è stata costretta a usare la forza“. 

    • 16:01

      Avila e Abukeshek portati in aula con catene a mani e piedi

      I due attivisti della Flotilla ancora detenuti in Israele sono comparsi oggi in tribunali con catene alle mani e ai piedi. Lo spagnolo Saif Abu Keshek e il brasiliano Thiago Avila sono comparsi davanti a un tribunale nella città meridionale di Ashkelon e le immagini riprese dall’Afp hanno mostrato i due mentre venivano scortati in aula, con le mani di Avila ammanettate dietro la schiena e i piedi di Abu Keshek incatenati. 

    • 14:10

      Scotto (Pd): “Serve una pressione del governo italiano, Avila e Abukeshek vanno liberati”

      “Gli attivisti della Global Sumud Flotilla Thiago Avila e Saif Abukeshek vanno liberati immediatamente. La notizia del rinnovo del fermo nelle carceri israeliane di altri due giorni è la dimostrazione di un accanimento senza precedenti su attivisti che hanno partecipato a una missione umanitaria. Occorre una pressione del governo italiano molto più forte visto che la barca su cui sono stati rapiti Saif e Thiago batteva bandiera italiana. Siamo davanti alla reiterazione di un arbitrio che dimostra ancora una volta il disprezzo da parte del governo di Israele dei diritti umani”. Così il deputato Pd Arturo Scotto

    • 14:09

      L’attivista: “Ci hanno trattato male ‘ma fino a un certo punto’, come direbbe Tajani”

      Nella nave cargo militare israeliana eravamo “tutti ammassati, l’acqua entrava ed usciva, i fucili puntati addosso”. E’ il racconto dell’attivista della Global Sumud Flotilla Tony La Piccirella, rimpatriato in Italia dalla Grecia dopo essere stato sbarcato a Creta. “Ci hanno trattato male ma ‘fino ad un certo punto’, come dice il nostro ministro degli Esteri – continua La Piccirella -. La Flotilla crea problemi? Non so per quale motivo persone come la nostra presidente cercano di ribaltare in continuazione la realtà: i suoi cittadini, quelli chiamati a proteggere, hanno subito un attacco in mare aperto e sposta l’attenzione e la responsabilità su di noi”. 

    • 14:06

      “Saif prima di essere isolato mi ha detto: di’ a mio figlio che il prezzo per la libertà non è mai troppo alto”

      “Io ero sull’ultima delle 21 barche intercettate, alcune lasciate alla deriva, con persone a bordo, e completamente distrutte. Sei di noi sono stati isolati. Io, tre ragazzi spagnoli, Thiago e Saif, che rischiano ora tanto e di più; Saif, poco prima di essere isolato, mi ha detto di dire a suo figlio che il prezzo per la libertà non è mai troppo alto”. A raccontare gli istanti del blitz a bordo delle barche della Flotilla da parte della Marina israeliana è Tony La Piccirella, attivista della Global Sumud Flotilla rientrato a Roma da Atene. “Abbiamo paura per i nostri compagni, Saif è palestinese – dice ancora -. E’ stato un rapimento in acque praticamente europee, supervisionato dalla marina greca: una nave cargo di quelle dimensioni e la fregata che l’accompagnava, non passano inosservati: il Mediterraneo è pieno di droni militari, tutti erano in realtà al corrente di quello che stava accadendo e nessuno ha fatto niente. Noi siamo scappati per sei ore, chiedendo aiuto e lanciando sos. Non è un atto di pirateria come dice la nostra presidente: è la conseguenza naturale di quello che succede quando si supporta militarmente, politicamente ed economicamente un Paese che non si è mai fatto nessun problema a rubare terra e petrolio. Io non so quale sarà il passo successivo: probabilmente ci verranno a prendere a casa“, ha aggiunto.

    • 14:04

      L’attivista La Piccirella: “Continuiamo finché i nostri governi non troveranno la loro spina dorsale”

      “Noi continuiamo: ci stiamo riorganizzando. Continuiamo finché i nostri governi non troveranno la loro spina dorsale e pongano fine a tutti gli accordi che abbiamo con Israele, per fare gli interessi del popolo palestinese, del popolo italiano e di tutti i popoli che vogliono vivere in pace, solidarietà e giustizia. Sostegno di parlamentari ora? Si spera che qualcuno si prenda un carico che non dovremmo neanche avere noi”. Lo ha detto, all’aeroporto di Fiumicino, appena rientrato in Italia, Antonio “Tony” La Piccirella, l’attivista della Global Sumud Flotilla fermato dopo il blocco, in acque internazionali, a sud di Creta, tra il 29 e il 30 aprile, delle imbarcazioni dirette a Gaza operato delle forze navali israeliane.

    • 14:02

      L’attivista La Piccirella rientrato in Italia: “Avila e Abukeshek sono ostaggi, vanno liberati”

      Thiago Ávila e Saif Abukeshek sono ostaggi e vanno liberati subito. Facciamo un appello a tutta la società civile per fare pressione perché vengano liberati immediatamente: rischiano tantissimo”. Così, all’aeroporto di Fiumicino, Tony La Piccirella, l’attivista pugliese della Global Sumud Flotilla fermato dopo il blocco, in acque internazionali, a sud di Creta, tra il 29 e il 30 aprile, delle imbarcazioni dirette a Gaza, da parte delle forze navali israeliane, con l’arresto di 170 attivisti, tra i quali 23 italiani. Allo scalo romano, dove è rientrato poco prima delle 13 con un volo via Atene, è stato accolto ed abbracciato da alcuni attivisti al grido di “Free Palestine“. 

    • 13:09

      La Spagna chiede il rilascio immediato di AbuKeshek

      Il governo della Spagna ha chiesto il “rilascio immediato” dell’attivista ispano-palestinese Saif AbuKeshek, dopo che un tribunale israeliano ha prorogato di due giorni la sua detenzione.
      In una nota inviata all’Afp, il ministero degli Esteri ha precisato che il console spagnolo a Tel Aviv ha accompagnato l’attivista all’udienza, definendo la sua detenzione “illegale”. Secondo un’organizzazione per i diritti presente in aula, la corte ha esteso di due giorni anche il fermo del brasiliano Thiago Avila, entrambi coinvolti nella flottiglia diretta a Gaza.