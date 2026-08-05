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Ultimo aggiornamento: 13:51

Il deputato vannacciano Ziello sventola un cappio a Montecitorio: “E’ il riarmo di Safe che stringe il collo dell’Italia”

di Redazione Politica
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Lo show (un po' macabro) del parlamentare di Futuro Nazionale durante la discussione sul finanziamento per la Difesa
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“Voi state mettendo un pericoloso cappio al collo nei confronti dell’Italia. Il Safe è un cappio al collo nei confronti dell’Italia”. Lo dice il deputato di Futuro Nazionale Edoardo Ziello intervenendo dopo la replica del ministro Giorgetti mostrando un cappio in Aula. I deputati di Fnv hanno mostrato in aula anche dei cartelli con su scritto “No Safe”.

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