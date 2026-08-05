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“I mafiosi hanno detto che Andrea Del Mastro andrebbe fatto saltare in aria, è sotto scorta per questo. Per noi gli amici non vengono fatti saltare in aria come accade per voi con Ranucci e Lavitola, chi trova un amico trova un tritolo. Per noi i mafiosi che dicono di far saltare in aria sono una minaccia seria”, così il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami, nella dichiarazione di voto sulla richiesta di autorizzazione all’utilizzo delle chat dell’ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro.

“La destra italiana ha perso delle battaglie – continua – ma le ha anche vinte, perché grazie a Giorgia Meloni quel 41 bis che qualcuno voleva togliere è stato ripristinato; grazie a Giorgia Meloni, Matteo Messina Denaro è stato arrestato. A voi non vi interessa nulla di Andrea Delmastro Delle Vedove, voi lo attaccate perché volete attaccare Giorgia Meloni. Sappiate che prima di arrivare a Giorgia Meloni dovrete attaccare tutti noi e perderete ancora una volta”, conclude.