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Ultimo aggiornamento: 17:01

C’è un intruso alla Camera dei deputati: caccia alla blatta sotto la vetrina dei panini alla buvette di Montecitorio

di Redazione Politica
L'insetto, di dimensioni generose, si aggirava sotto la vetrina dove sono esposti toast, panini e tramezzini nello storico bar in stile Liberty di Montecitorio
C’è un intruso alla Camera dei deputati: caccia alla blatta sotto la vetrina dei panini alla buvette di Montecitorio
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L’allarme è scattato nel primo pomeriggio. Alla Camera dei deputati si respira già aria di ferie, sono gli ultimi appuntamenti prima della pausa estiva. In Aula sta parlando il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Mentre è in corso il question time, la buvette di Montecitorio è molto affollata. Ma nello storico bar in stile Liberty non ci sono, come di consueto, solamente parlamentari, giornalisti e addetti ai lavori. Questa volta c’è anche un intruso.

Si aggira sotto la vetrina dove sono esposti toast, panini e tramezzini. È una blatta di grosse dimensioni che, ignara dei tanti presenti, zampetta tra gli arredi del prestigioso bar dei deputati. Ovviamente, il blitz dell’insetto non passa inosservato e così scatta l’allarme. L’intervento del personale di Montecitorio risolve il problema: l’intruso è stato eliminato. Se la blatta avesse atteso nascosta altre 24 ore, la sua vita si sarebbe allungata. Avrebbe avuto tutto il Palazzo a disposizione per diversi giorni: i lavori dell’Aula, infatti, riprenderanno solamente il 9 settembre. Ma quel giro alla buvette le è stato fatale.

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