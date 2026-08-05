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Ultimo aggiornamento: 17:42 del 5 Agosto

Caso Delmastro, i deputati di Verdi-Sinistra si bendano per protesta in Aula: “Non potete coprire gli occhi agli italiani”

di Redazione Politica
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La contestazione del gruppo Avs a Montecitorio dopo che il centrodestra ha dichiarato di negare l'utilizzo delle chat tra il deputato Fdi e il socio Caroccia, condannato per intestazione fittizia di beni con l’aggravante mafiosa
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“Non si possono bendare gli occhi agli italiani”. Mentre la deputata di Avs Elisabetta Piccolotti interveniva così sul caso Delmastro i colleghi di partito si sono bendati gli occhi simbolicamente in Aula. Su richiesta della presidente di turno Anna Ascani poi le bende sono state rimosse.

21:07

Delmastro, il voto alla Camera sulle chat. M5s: “Meloni non parli di antimafia”. I deputati di Avs si bendano gli occhi

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 Ultimo aggiornamento 4 ore fa

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