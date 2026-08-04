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Ultimo aggiornamento: 15:58

La Russa ricorda Baresi, ma non nomina mai il Milan: “Un campione della Nazionale più che del suo club”. Polemica sul web – Video

di Redazione Sport
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Nel corso di un suo intervento, il presidente del Senato aveva chiesto un minuto di silenzio sia per la leggenda rossonera che per Don Antonio Mazzi
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“Accomuno a lui un’altra figura che lascia un ricordo indelebile in tutt’altro campo, ma anche lui ha dato gioia, ha dato amore agli italiani, agli amanti dello sport. Parlo di Franco Baresi“. Così Ignazio La Russa, presidente del Senato, durante un intervento in aula dopo aver parlato della morte di Don Antonio Mazzi. La Russa ha chiesto un minuto di silenzio sia per Don Mazzi, che per Franco Baresi, ma nel suo intervento ha fatto arrabbiare i tifosi del Milan. “Oggi c’è il funerale a Milano di Franco Baresi, mi spiace non poter essere presente e credo anche ad alcuni di voi, ma lo ricordiamo come è stato: un campione“, ha detto La Russa.

Poi la parte che non è piaciuta ai tifosi rossoneri: “Un campione mai sopra le righe, un campione della Nazionale più che del suo club. Anche del suo club, naturalmente. Ha vinto di tutto“. I tifosi hanno infatti evidenziato come La Russa non abbia mai nominato il Milan, club con cui Baresi ha vinto sei scudetti, tre Coppe dei Campioni, due Coppe Intercontinentali e quattro Supercoppe italiane. Al punto che il Milan ha anche ritirato la maglia numero sei. “Il nome del nostro Capitano infangato senza ritegno da La Russa”, scrive qualcuno. E ancora: “Altra brutta figura di Ignazio La Russa nella commemorazione di Franco Baresi“, “Devi nasconderti”, scrivono altri utenti su X.

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