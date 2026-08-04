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Prende forma il programma della “Partita del Cuore Soul Edition 2026”, in agenda per il prossimo 6 agosto allo Stadio Lunezia di Pontremoli. Sul terreno di gioco si sfideranno la Nazionale Italiana Cantanti e la selezione della Lunisiana Soul, capitanata per l’occasione da Zucchero Fornaciari. Un appuntamento a cui il bluesman non ha voluto mancare, approfittando della pausa dopo la prima tranche del tour estivo, con 36 date in 78 giorni in giro per l’Europa, prima di ripartire a fine settembre da Pamplona.

L’evento nasce con una finalità benefica ben precisa: l’intero ricavato della manifestazione sarà infatti devoluto all’ALDI (Associazione Lunigianese Disabili) e all’associazione “Il Domani dell’Autismo”, due realtà attive quotidianamente sul territorio a supporto delle famiglie e dei ragazzi con disabilità.

Negli ultimi giorni la lista dei partecipanti si è ulteriormente arricchita. Accanto a presenze già note come quella di Nek, gli organizzatori hanno confermato la partecipazione di Alborosie. Il musicista e produttore, punto di riferimento della scena reggae internazionale, farà tappa in Lunigiana nel corso della sua fitta tournée europea tra Belgio, Polonia, Austria e Portogallo. A dare un valore aggiunto alla giornata sarà anche la presenza di Dario Vergassola: il comico ligure seguirà l’incontro direttamente da bordo campo, offrendo al pubblico una cronaca irriverente e dal vivo delle azioni di gioco.

L’appuntamento di Pontremoli, promosso dal Gruppo Nohality e dalla Nazionale Cantanti insieme all’amministrazione comunale, alla Pro Loco, al Lions Club e al Centro Lunigianese Studi Giuridici, non si esaurirà con il fischio finale della partita. A partire dalle ore 23.00 la manifestazione si sposterà infatti al Parco del Donatore di Ceragoso di Gavedo, nel comune di Mulazzo, per una cena-spettacolo accompagnata dal concerto dal vivo di Irene Fornaciari e dei The Groove Aviators, offrendo un’ulteriore occasione di intrattenimento e di raccolta fondi a sostegno delle associazioni coinvolte.