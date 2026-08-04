Filippo Tortu rinuncia agli Europei di Birmingham: “Decisione sofferta, le mie condizioni non mi consentono di gareggiare al meglio”

Il velocista italiano sta ancora recuperando da un'elongazione muscolare rimediata in allenamento: "Abbiamo preferito concentrare l'attenzione e le energie sui prossimi Giochi del Mediterraneo"

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Filippo Tortu non prenderà parte agli Europei di Atletica 2026, in programma dal 10 al 16 agosto all’Alexander Stadium di Birmingham, nel Regno Unito, dove ci sarà anche Marcell Jacobs. ”A seguito delle valutazioni effettuate in questi giorni in raduno, abbiamo considerato – di comune accordo con lo staff della Federazione – di non prendere parte agli Europei. È una decisione importante e sofferta, ma le mie condizioni attuali non avrebbero consentito di gareggiare al meglio. Per questo, abbiamo preferito concentrare l’attenzione e le energie sui prossimi Giochi del Mediterraneo, dove avrò l’onore di essere portabandiera”, ha dichiarato il velocista italiano Filippo Tortu.

Nonostante il percorso riabilitativo svolto in questi giorni sotto la supervisione dello staff medico della Nazionale, i tempi di recupero dall’elongazione muscolare rimediata in allenamento non hanno consentito all’azzurro di affrontare la competizione nelle migliori condizioni. Di comune accordo con la Federazione e lo staff medico, è stato quindi deciso di rinunciare alla partecipazione alla rassegna continentale e di proseguire il percorso in vista dei prossimi impegni.

Rinuncia a Birmingham anche Marta Zenoni (Luiss), convocata per i 1500 metri. “Un infortunio al tendine ancora prima di iniziare la stagione ha reso la strada di avvicinamento alle competizioni in salita: ho dovuto cancellare gli impegni di inizio giugno e ho esordito solo a fine mese. Nonostante i tentativi del team che mi ha seguito di salvare la situazione, abbiamo deciso di rinunciare alla convocazione per prioritizzare la risoluzione del problema“. Sono quindi 130 gli azzurri in partenza per gli Europei in Gran Bretagna al via lunedì prossimo all’Alexander Stadium.