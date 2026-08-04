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“Ci ho provato forse troppo presto, ho bevuto troppo e avevo un po’ di conati di vomito e non mi sono sentito benissimo in gara”. Altra gara nella Senna, altre lamentele per le condizioni dell’acqua. Se Gregorio Paltrinieri è stato questa volta conciliante e pacifico parlando delle condizioni dell’acqua del fiume parigino in cui si è svolta la 10 km degli Europei, lo stesso non si può dire di Andrea Filadelli, italiano che ha chiuso al settimo posto dopo aver sognato il podio per gran parte della gara. “Le condizioni sono queste, bisogna adattarsi a qualsiasi campo gara, voglio adattarmi e imparare. Sono qui per migliorare”, ha dichiarato a Rai 2 il nuotatore azzurro, che precedentemente aveva ribadito: “Oggi non mi sono sentito benissimo in acqua, era la mia prima volta in un fiume. Speravo di fare un po’ meglio, non sono riuscito a rientrare in scia dopo aver superato i francesi e mi sono mancate le energie negli ultimi 500 metri”.

Nessun malore, ma tanta preoccupazione invece per Marcello Guidi, altro italiano autore di un’ottima prova, che ha chiuso 5° al traguardo: “Nuotare nella Senna? Ho nuotato in posti peggiori, c’era puzza e non si vedeva granché, speriamo di stare bene perché ho bevuto tanta acqua. Cercheremo di recuperare il più possibile”, ha spiegato a Rai Sport dopo la 10 km di fondo agli Europei di nuoto in corso a Parigi. “È mancato un momento di attenzione, pensavo che il francese (Olivier, ndr) fosse attaccato ai primi tre, quando me ne se sono accorto c’era un buco di 4-5 metri. Ho cercato di recuperare ma poi alla fine ero cotto. Se fossi riuscito a tenere la scia ci sarebbe stata possibilità di podio, è stata una questione di attenzione, quell’errore alla fine ci è costato il podio. Domani c’è la 5 km e cercheremo di stare più attenti”