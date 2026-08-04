Jannik Sinner a Milano: controlli di oltre quattro ore per “un fastidio al ginocchio”. Come sta

Il tennista altoatesino è arrivato nella struttura intorno alle 8 del mattino e vi è rimasto fino a mezzogiorno. L'infortunio comunque non preoccupa

Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

Controlli fisici a Milano per Jannik Sinner, quando mancano pochi giorni alla partenza per gli Stati Uniti. Nella mattinata di oggi il numero uno del mondo è tornato a Milano dopo gli esami dele scorse settimane, ma questa volta alla “Physioclinic” di via Fontana, per una serie di controlli medici programmati in vista dell’imminente trasferta americana. Il tennista altoatesino – come riporta La Gazzetta dello Sport – è arrivato nella struttura intorno alle 8 del mattino e vi è rimasto fino a mezzogiorno: ben quattro ore di controlli. Ad accompagnarlo c’erano quattro componenti del suo staff, mentre gli accertamenti sono stati eseguiti dal dottor Volpi, ex responsabile medico dell’Inter. Al termine della visita, Sinner ha lasciato la clinica con il sorriso, fermandosi anche a firmare alcuni autografi ai tifosi che lo attendevano all’esterno.

L’appuntamento rientra nella normale attività di controllo alla quale il campione azzurro si sottopone regolarmente nel corso della stagione. Secondo le indiscrezioni, gli esami potrebbero essere stati effettuati per valutare un lieve fastidio al ginocchio destro. Già nei giorni scorsi, durante una visita al J Medical di Torino, Sinner era stato immortalato con un cerotto applicato proprio in quella zona. Al momento, però, non ci sono elementi che facciano pensare a un infortunio di particolare entità: l’obiettivo è monitorare eventuali piccoli sovraccarichi e intervenire tempestivamente, se necessario.

La gestione della condizione fisica rappresenta da tempo uno degli aspetti centrali della preparazione del numero uno del ranking ATP. Negli ultimi mesi Sinner si è sottoposto più volte a controlli specialistici anche a Montecarlo, dove vive e si allena, lavorando insieme al suo team per arrivare nelle migliori condizioni ai tornei più importanti della stagione. Controlli intensificati soprattutto dopo il malore accusato al Roland Garros, quando perse contro Juan Manuel Cerundolo. Salvo cambi di programma, domenica 9 agosto il campione italiano volerà negli Stati Uniti per inaugurare la tournée sul cemento nordamericano dopo aver deciso di rinunciare a Montreal. Le prime tappe saranno il Masters 1000 di Cincinnati e, soprattutto, gli US Open, appuntamenti ai quali Sinner si presenterà forte del trionfo conquistato a Wimbledon e di una stagione fin qui vissuta da protagonista.