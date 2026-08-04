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Gregorio Paltrinieri non riesce a riscattare il nono posto alle Olimpiadi di Parigi 2024 nella Senna e chiude anche questa volta ai piedi del podio la 10 chilometri degli Europei di nuoto in acque libere, in corso proprio nella capitale parigina. L’azzurro, protagonista di una gara difficile e costretto a inseguire per gran parte della prova, è riuscito a risalire dall’ottava posizione fino a sfiorare una medaglia che sembrava ormai irraggiungibile. A conquistare il titolo europeo è stato il tedesco Florian Wellbrock, favorito alla vigilia e autore di una gara sempre al comando e capace di resistere nel finale all’attacco dell’ungherese David Betlehem, argento. Il bronzo è andato all’altro tedesco Oliver Klemet.

Alle loro spalle Paltrinieri ha chiuso quarto dopo una straordinaria rimonta, precedendo l’altro azzurro Marcello Guidi, quinto al traguardo. La gara, disputata sulla Senna su un circuito di 1.250 metri da ripetere otto volte, è stata caratterizzata da ritmi elevati fin dalle prime battute. Wellbrock ha preso subito il comando, mentre Paltrinieri è rimasto nel gruppo dei migliori seguendolo a poche bracciate di distanza. Nella prima metà della prova l’azzurro è apparso pienamente in corsa per il podio, nuotando stabilmente nelle prime posizioni. Con l’aumentare del ritmo imposto da Wellbrock e Betlehem, però, Paltrinieri ha attraversato il momento più difficile della sua gara, scivolando fino al settimo e poi al nono posto nell’ultimo giro, quando il gruppo di testa si è definitivamente selezionato.

“Secondo me c’è stato un mio errore di valutazione, ero lontano circa 15 o 20 secondi nel settimo giro. Ho sbagliato a gestire gli ultimi due giri e appena lasci uno spiraglio ai più forti diventa difficile. Pensavo che i francesi stessero sui piedi dei primi tre e invece c’era un buco di qualche metro, ma comunque ho lasciato troppo spazio ai primi. L’acqua era migliore rispetto al 2024 e si nuota meglio, forse la 5 km si addice meglio alle mie caratteristiche“. Così Gregorio Paltrinieri, ai microfoni di Sky Sport, dopo il quarto posto.

Proprio quando le medaglie sembravano ormai sfuggite, Gregorio ha cambiato passo. Con una progressione poderosa negli ultimi metri ha recuperato uno dopo l’altro gli avversari, risalendo fino alla quarta posizione e fermandosi a un passo dal podio. Per l’Italia arrivano anche il quinto posto di Marcello Guidi e il settimo di Andrea Filadelli, a completare una prova di squadra di alto livello: c’è rammarico anche per loro, visto che a meno di un km dalla fine sembravano in corsa per il podio.

“Mi sono reso troppo tardi di essere troppo lontano dai primi, quando me ne sono accorto era troppo tardi. Ho cercato di rilanciare e non sono riuscito a recuperare in tempo. È un peccato perché il podio non era impossibile e stando in scia si poteva lottare per le medaglie”, aggiunge Marcello Guidi, quinto dietro Paltrinieri. “Oggi non mi sono sentito benissimo in acqua, era la mia prima volta in un fiume. Speravo di fare un po’ meglio, non sono riuscito a rientrare in scia dopo aver superato i francesi e mi sono mancate le energie negli ultimi 500 metri”, le parole di Andrea Filadelli. Domani il programma del fondo europeo proseguirà con la 5 chilometri maschile e femminile, dove Paltrinieri tornerà in acqua per inseguire una medaglia che oggi gli è sfuggita soltanto nel finale.