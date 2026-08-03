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Quando la prima ruspa è arrivata al Bosco Ospizio, questa mattina alle 6.30, ha trovato un centinaio di persone ad aspettarla.

Era previsto per oggi l’avvio dei lavori nello spazio verde di Reggio Emilia, un’area di 45mila metri quadri dove sorgeva l’ospizio che dava il nome al quartiere, poi demolito. Il parco, nel frattempo, si è rinaturalizzato formando un’area boschiva che è diventata un polmone verde per la città, acquistata dal Conad Centro Nord nel 2015 nell’ambito di un intervento che prevede l’edificazione del 70% dell’area e la destinazione ad attività pubbliche e commerciali. L’opera ha incontrato l’opposizione di cittadini e associazioni, che dal 2024 si sono organizzati in un’assemblea che si è opposta al progetto attraverso raccolte firme, petizioni online, iniziative e presidi. Ma la firma sulla convenzione è stata apposta prima ancora che potesse presentare la mozione di iniziativa popolare al Consiglio comunale, mentre il ricorso al Tar per sospendere i lavori è stato rigettato. Il Comune di Reggio Emilia rivendica di aver trovato un compromesso: la costruzione, insieme al Conad, anche di una biblioteca pubblica e di una casa della salute, insieme alla tutela di alcune aree verdi. Per gli attivisti non basta.

Oggi, giornata d’inizio dei lavori, il movimento si è fatto trovare in presidio permanente autorizzato già nelle prime ore della mattina, invitando la cittadinanza a unirsi per salvare il bosco Ospizio. I manifestanti, circa un centinaio, si sono posizionati lungo la recinzione dell’area verde e hanno bloccato la gru che avrebbe dovuto iniziare i lavori, riempiendola di cartelli come “Basta consumo di suolo“, “Salviamo il Bosco Ospizio” e “Il mondo brucia e noi tagliamo alberi“.

Digos, carabinieri e agenti della polizia locale erano presenti sul posto e, non appena arrivata la ruspa alle 7.40, hanno segnalato che chi avesse voluto andarsene avrebbe potuto farlo in quel momento: quasi nessuno è andato via. “Siamo riusciti ad arrivare presto, vedendo arrivare i mezzi, fra cui una ruspa enorme che potrebbe distruggere ogni cosa al suo passaggio. I primi arrivati fra noi sono riusciti a bloccarne l’ingresso, sperando nella nostra chiamata. Siete arrivati di lì a poco in tantissimi, e in tantissimi siete rimasti con noi davanti alla ruspa nonostante le richieste di identificazione e la presenza di polizia e Digos, mentre il nostro gazebo sulla via Emilia offriva generi di conforto concreti e non: brioches, tisane, musica”, ha scritto il gruppo sui suoi canali social.

I presenti hanno indetto un’assemblea plenaria aperta alla cittadinanza per questa sera, una cena comunitaria, una conferenza stampa e un presidio permanente fino alla giornata di mercoledì, tutto regolarmente autorizzato. “Siamo riusciti a far allontanare i mezzi, grazie alla sola presenza collettiva. Per oggi, forse, non torneranno. Ma lo faranno domani. Per questo noi siamo qui senza interruzioni, anche ora”, dicono. Manifestazioni di solidarietà sono arrivate anche dalla rete torinese Resistenza verde, che ha scritto: “Centinaia di alberi adulti e sani, un ecosistema maturo, spazi verdi di libera aggregazione in un quartiere popolare e il principale rifugio climatico della città: questo è Bosco Ospizio, ed è ciò che rischia di venire sacrificato al cemento e alla speculazione proprio durante l’estate più estrema mai registrata a Reggio”.