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Un lungo applauso ha accolto il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, all’inizio del corteo che attraversa il centro cittadino in occasione del 46esimo anniversario della strage del 2 agosto 1980. Lepore ha sfilato in via Indipendenza nello spezzone di testa insieme al sottosegretario all’Interno Nicola Molteni, al presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale e alle altre autorità.

Al passaggio del sindaco, molti dei cittadini presenti lungo il percorso hanno applaudito e gli hanno rivolto parole di incoraggiamento, scandendo più volte: “Forza Lepore”, dopo le minacce ricevute dal primo cittadino nei giorni scorsi a seguito della manifestazione dopo la morte di Aderrahim Fakir, il 42enne che ha perso la vita al Pilastro nel corso di un fermo di polizia.