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Si sarebbe dovuto esibire in un concerto di musica classica alla sala dei Notari, nel centro di Perugia, ma lì non è mai arrivato. Davide La Rosa, contrabbassista dell’Orchestra delle Cento Città, 55 anni originario della Sicilia, è stato trovato morto nella stanza d’albergo dove alloggiava insieme a una violoncellista ora ricoverata in ospedale, entrambi con ogni probabilità vittime del monossido di carbonio. Un gas invisibile e inodore del quale è risultata una presenza importante nella camera così come in più piani dell’edificio. Da dove si sia sprigionato e come sia arrivato nei locali dell’hotel lo devono ora stabilire le indagini dei carabinieri e gli accertamenti tecnici dei vigili del fuoco.

Ciò che è certo è che al momento ci sono due indagati nel fascicolo aperto dalla Procura del capoluogo umbro. I reati contestati sono omicidio colposo e lesioni personali gravissime. Le indagini sono coordinate dal sostituto di turno e dal procuratore aggiunto facente funzioni Gennaro Iannarone. Dall’autopsia arriveranno altre indicazioni per stabilire con certezze le cause della morte, anche se i segni clinici riscontrati sul cadavere non sembrano lasciare spazio a dubbi.

Eppure il gas è un nemico tipico dei mesi invernali. Si sprigiona infatti dalla combustione, da camini, bracieri o impianti di riscaldamento mal funzionanti. Il monossido si diffonde rapidamente, provocando all’inizio – spiegano gli esperti – sintomi che possono essere scambiati per malesseri passeggeri. Questa volta però il gas ha colpito d’estate, in una serata, quella di venerdì, nella quale Perugia ha fatto i conti ancora una volta con il caldo. Al centro dell’attenzione degli inquirenti è finita la centrale termica dell’albergo, ora messo sotto sequestro. Per la sua diffusione nelle stanze si pensa al sistema di climatizzazione o a qualcosa legato all’acqua calda ma è ancora presto per risposte certe. Ieri sera i vigili del fuoco hanno subito spento la caldaia ed evacuato lo stabile. Per capire cosa sia accaduto sarò necessario riaccendere l’impianto e verificare passo passo il funzionamento dei vari sistemi.

L’Orchestra delle Cento Città è un’istituzione musicale di Frosinone che pone come “punto di riferimento per la musica colta dal vivo”. Composta da una quarantina di elementi, era nel capoluogo umbro per partecipare alla ventesima edizione del Perugia music fest di musica classica. Il concerto era già iniziato quando alcuni degli artisti si sono accorti dell’assenza dei loro colleghi. Si sono recati a cercarli in albergo ma dalla camera nessuna risposta. Sono così intervenuti prima il personale dell’hotel, poi vigili del fuoco, 118 e i carabinieri. Una volta trovati in camera sono subito scattati i soccorsi, per lei, e l’indagine, sulla morte di lui.