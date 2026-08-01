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Cronaca

Ultimo aggiornamento: 17:36

Dimentica lo zaino e prova a risalire sul treno: resta incastrato tra le porte a Milano Bovisa, gravissimo un 74enne

di Redazione Cronaca
È successo poco dopo le 14 di oggi, primo agosto. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti da parte della Polizia ferroviaria
Dimentica lo zaino e prova a risalire sul treno: resta incastrato tra le porte a Milano Bovisa, gravissimo un 74enne
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Dimentica lo zaino sul treno, prova a risalire a bordo ma non ce la fa: un uomo di 74 anni è rimasto incastrato tra le porte del convoglio ed è stato trascinato via. È successo alla stazione di Bovisa a Milano poco dopo le 14 di oggi, primo agosto.

L’episodio ha coinvolto il treno 4246 di Trenord all’altezza del binario 4 come riporta Milano Today. Sul posto sono intervenuti i soccorsi ma le condizioni del 74enne sono apparse gravi fin da subito. L’uomo è stato portato all’ospedale Niguarda in codice rosso. “Siamo vicini al viaggiatore coinvolto nell’episodio” sottolinea Trenord. Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti da parte della Polizia ferroviaria per ricostruire la dinamica dell’episodio. Per consentire i soccorsi la circolazione è stata interrotta tra Bovisa e Cadorna. Si sono registrati disagi per i pendolari della tratta Milano-Como e per le direttrici che servono Saronno e Novara.

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