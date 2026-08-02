Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

Cinque persone sono morte e 41 risultano disperse nell’incendio di un traghetto che era in navigazione tra due isole dell’Indonesia, secondo i soccorritori.

L’Agenzia nazionale per le ricerche e i soccorsi ha precisato che le fiamme si sono sprigionate sul natante mentre era in navigazione con 271 persone a bordo tra la seconda città più grande del Paese, Surabaya, nell’est di Java, verso Makassar, nell’isola di Sulawesi.