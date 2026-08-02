Il presidente Usa, prima dell'annuncio, aveva sentito il principe ereditario Bin Salman, che ha invitato alla via diplomatica. I sauditi hanno espresso la preoccupazione che l’Iran potesse rispondere a un attacco Usa con raid alle infrastrutture energetiche del regno e di altri Paesi del Golfo

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Meno di 24 ore fa le ambasciate Usa in Iraq, Giordania ed Emirati avevano avvertito i cittadini statunitensi, allertandoli sulla possibilità di attacchi da parte di Teheran. Ma Donald Trump ha detto di aver “accettato di ritirare l’attacco” sull’Iran su richiesta di Teheran “e di altri Paesi del Medio Oriente” a patto che si arrivi “ad un rapido accordo” sulla “totale apertura dello Stretto di Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare da parte dell’Iran”. Secondo l’agenzia di stampa statale saudita Spa, a impattare sulla decisione di Trump è stata anche la telefonata col principe ereditario Mohammad bin Salman, che ha sottolineato l’importanza del dialogo e della necessità di evitare un’ulteriore escalation del conflitto con l’Iran. Bin Salman “ha sottolineato la necessità di dare priorità al dialogo per allentare le tensioni e l’importanza di compiere ogni sforzo possibile per raggiungere una tregua che apra la strada a soluzioni diplomatiche” e ha detto a Trump che raggiungere un accordo impedirebbe alla regione “di essere coinvolta in un conflitto più ampio, le cui ripercussioni comprometterebbero la sicurezza e la stabilità regionale e internazionale”. Secondo una fonte a conoscenza della telefonata, avvenuta prima che Trump annunciasse la sospensione degli attacchi pianificati per consentire la definizione di un accordo di tregua, i sauditi hanno espresso la preoccupazione che l’Iran potesse rispondere a un attacco Usa con raid alle infrastrutture energetiche del regno e di altri Paesi del Golfo.

Da Teheran, però, il portavoce del comando unificato Khatam al-Anbiya, quartier generale operativo delle forze armate della Repubblica islamica dell’Iran, Ebrahim Zolfaghari smentisce quando dichiarato dal presidente Usa, e attribuisce il ritiro dell’attacco alla difficoltà militari di Washington e non a una richiesta del regime: “Dopo aver lanciato minacce per ben tre volte, hanno finalmente deciso di annullare l’attacco! Sappiamo benissimo, sia noi che voi, che il motivo dell’annullamento è l’esaurimento dei vostri sistemi di difesa aerea e delle vostre attrezzature operative nella regione! Non avreste dovuto mettervi contro di noi”. Al contrario, Trump su Truth ha scritto che “gli Stati Uniti sono pronti a intervenire contro la Repubblica Islamica dell’Iran con livelli di terrore, forza e potenza militare mai visti dalla Seconda Guerra mondiale. Nonostante ciò, ci è stato chiesto dall’Iran e da altri Paesi del Medio Oriente di sospendere qualsiasi attacco nei perimetri di un accordo che è stato raggiungo. Questo includerebbe la completa, totale e immediata apertura dello Stretto di Hormuz e la fine della minaccia nucleare dell’Iran. In base a questa richiesta, ho accettato, per il bene del futuro del mondo e, allo stesso modo, per la sopravvivenza di un Iran prospero e di successo, di annullare l’attacco, a patto che si arrivi rapidamente a un accordo. Lo Stato di Israele si unisce a me in questo impegno. Mettetevi al lavoro, tutti, e portate a termine l’operazione”.

Da Teheran interviene anche il ministro degli Esteri Abbas Araghchi che, in una conversazione telefonica con il suo omologo saudita Faisal bin Farhan, ha sottolineato che “qualsiasi azione ostile da parte degli Stati Uniti e di Israele, o la complicità di Paesi della regione, incontrerà una risposta proporzionata da parte dell’Iran, e la responsabilità di tutte le conseguenze ricadrà sui responsabili”. Anche Farhan ha chiesto una de-escalation della tensione.