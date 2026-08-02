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Sono cinque, compresa la presunta esecutrice, le persone rimaste uccise nell’attentato di ieri sera al ristorante italiano Balzi Rossi nel centro di Mosca. Alcuni canali Telegram e il giornale filogovernativo Izvestia scrivono che due dei feriti ricoverati in ospedale sono morti. Il bilancio ufficiale parla invece ancora di tre morti e 21 feriti. Secondo le autorità, una donna che cercava di introdurre nel ristorante un ordigno artigianale durante una cena privata, è morta nell’esplosione insieme a una guardia che l’aveva fermata e a una terza persona su cui non si hanno dettagli.

Con questo attentato “i terroristi ucraini” hanno voluto “intimidire gli italiani che lavorano in Russia, far intendere che anche loro sono nel mirino e possono in qualsiasi momento essere le prossime vittime di questi mascalzoni”, afferma l’ambasciata russa in Italia, che in un post sui social conferma la morte di cinque persone e sottolinea che solo grazie alle lealtà della guardia, lo chef napoletano Carmine Alfieri e il suo staff in cucina “sono riusciti a fuggire illesi”.

Il media ucraino Radio Svoboda riferisce che testate giornalistiche e canali Telegram russi, tra cui il blogger Anatoly Shariy e la Cheka-OGPU, ipotizzano che il bersaglio potesse essere un evento privato per celebrare il compleanno del generale Alexander Chaiko, comandante in capo delle forze aerospaziali russe.