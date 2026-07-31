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Ultimo aggiornamento: 16:46

Sul ghiacciaio del Plateau Rosa non c’è più neve: sci sospeso per le alte temperature. E Brignone pubblica il video

di Redazione Sport
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Ghiacciaio senza neve e impianti fermi: sciare così è troppo pericoloso. E la campionessa olimpica pubblica il video delle condizioni disastrose dell'area
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A causa dell’ondata di caldo che non risparmia le quote più alte delle Alpi, da oggi lo sci estivo ai piedi del Cervino viene sospeso perché non più sicuro. Lo ha deciso la Zermatt Bergbahnen, società svizzera che gestisce gli impianti sul ghiacciaio del Teodulo, a quota 3.000 metri, al confine con l’Italia. “Le temperature persistentemente elevate – spiega in una nota – la mancanza di raffreddamento notturno, i frequenti temporali e le mutevoli condizioni della neve e dei ghiacciai attualmente impediscono agli ospiti di sciare in sicurezza e in condizioni ottimali”.

Gli impianti del versante italiano, con partenza da Breuil-Cervinia, rimangono aperti fino a Plateau-Rosa per gli escursionisti. La campionessa olimpica Federica Brignone ha pubblicato il video delle condizioni disastrose in cui versa il ghiacciaio. Tanti i commenti delle persone che esprimono la propria preoccupazione per gli effetti del riscaldamento globale.

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