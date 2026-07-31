Franco Baresi e la “sua” Milano: dall’Ambrogino d’Oro nel 2021 all’impegno per la ricerca della Fondazione Besta

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“Sono felice e onorato, anche orgoglioso di ricevere questo premio dopo tanti anni, mi riempie d’orgoglio“. Parlò così Franco Baresi – morto oggi a 66 anni dopo una lunga malattia – quando nel 2021 ricevette l’Ambrogino d’Oro, la massima onorificenza civica del Comune di Milano che viene assegnata ogni anno il 7 dicembre, in occasione della festa del patrono Sant’Ambrogio. Baresi è indissolubilmente legato al suo Milan e ai colori rossoneri, ma è stato anche – lui nato a Travagliato, nel Bresciano – un simbolo di Milano.

“Sono felice che qualcuno abbia pensato a me, vuol dire che qualcosa ho lasciato di positivo e questo mi fa molto piacere. Per la città, per i milanesi, per la mia famiglia. Cosa posso dire, lo metterò insieme a tutti i miei trofei”, dichiarò lo storico capitano rossonero all’Ansa dopo aver ritirato il premio.

Un altro impegno privato di Franco Baresi, insieme al fratello Beppe, è stato quello per la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta: fu testimonial della campagna 5×1000 dell’Istituto nel 2023. Con lo slogan “Usiamo la testa”, i fratelli Baresi avevano scelto di sostenere il Besta prestando il proprio volto per una campagna di sensibilizzazione sulla ricerca neurologica.

“Franco Baresi è stato un campione nello sport e, con la stessa naturalezza e discrezione che lo hanno sempre contraddistinto, ha saputo esserlo anche fuori dal campo”, lo ha ricordato oggi Marta Marsilio, Presidente della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta. “Siamo profondamente addolorati per la sua scomparsa e riconoscenti per aver affiancato il Besta e promosso la sua ricerca. Alla sua famiglia va il più sincero cordoglio di tutta la nostra Fondazione”. Angelo Cordone, Direttore Generale della Fondazione, nel 2023 aveva promosso la scelta dei fratelli Baresi come testimonial della campagna: “Cercavamo persone capaci di parlare a tutti, con credibilità e senza bisogno di spiegare chi fossero. Franco rappresentava perfettamente questo spirito. La sua disponibilità e la sua sensibilità nel sostenerci sono un ricordo che conserveremo con grande riconoscenza”.