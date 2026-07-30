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Ultimo aggiornamento: 13:56

Riecco il vero Alcaraz: il video del suo allenamento esalta i fan a un mese dagli Us Open

di Redazione Sport
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Il campione spagnolo torna a colpire a tutto braccio tenendo la racchetta con la mano destra. Un segnale incoraggiante, dopo oltre tre mesi di agonia
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Tra i primi commenti spicca anche quello di Bobo Vieri: “Fenomeno”. Ben sintetizza l’entusiasmo di tutti gli appassionati di tennis per l’ultimo video postato da Carlos Alcaraz. Dopo un’agonia durata oltre tre mesi, finalmente si rivede il talento spagnolo colpire a tutto braccio durante un allenamento. Il messaggio è chiaro: il polso destro sta meglio, Alcaraz è prono al grande rientro. All’inizio degli Us Open – domenica 30 agosto – manca esattamente un mese.

Alcaraz si è fermato a metà aprile, ovvero al secondo turno del 500 di Barcellona, a causa di un infortunio rivelatosi ben più grave del previsto, che ha costretto il campione spagnolo a indossare un tutore per diverse settimane e poi ad allenarsi senza tenere la racchetta con la mano destra. Ancora a inizio luglio, un altro video mostrava i suoi allenamenti con una racchetta senza corde. Ora, invece, il rientro sembra sempre più vicino: Alcaraz ha rinunciato a giocare Montreal, ma potrebbe testare la sua condizione al Masters 1000 di Cincinnati, per poi decidere se partecipare agli Us Open, dove è campione in carica. Nel frattempo, è scivolato alla posizione numero 3 nella classifica Atp.

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