Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

Tra i primi commenti spicca anche quello di Bobo Vieri: “Fenomeno”. Ben sintetizza l’entusiasmo di tutti gli appassionati di tennis per l’ultimo video postato da Carlos Alcaraz. Dopo un’agonia durata oltre tre mesi, finalmente si rivede il talento spagnolo colpire a tutto braccio durante un allenamento. Il messaggio è chiaro: il polso destro sta meglio, Alcaraz è prono al grande rientro. All’inizio degli Us Open – domenica 30 agosto – manca esattamente un mese.

Alcaraz si è fermato a metà aprile, ovvero al secondo turno del 500 di Barcellona, a causa di un infortunio rivelatosi ben più grave del previsto, che ha costretto il campione spagnolo a indossare un tutore per diverse settimane e poi ad allenarsi senza tenere la racchetta con la mano destra. Ancora a inizio luglio, un altro video mostrava i suoi allenamenti con una racchetta senza corde. Ora, invece, il rientro sembra sempre più vicino: Alcaraz ha rinunciato a giocare Montreal, ma potrebbe testare la sua condizione al Masters 1000 di Cincinnati, per poi decidere se partecipare agli Us Open, dove è campione in carica. Nel frattempo, è scivolato alla posizione numero 3 nella classifica Atp.