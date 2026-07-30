Favaretto, Errigo, Batini e Cristino sono campionesse del mondo: gli Usa battuti nettamente 45 a 29. La Nazionale azzurra chiude in testa al medagliere

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L’ultima gemma è arrivata dalle ragazza del fioretto femminile, che ancora una volta non hanno tradito. L’Italia ha vinto la medaglia d’oro nella prova a squadre battendo in finale gli Stati Uniti con un netto 45 a 29. L’impresa è firmata da Martina Favaretto, Arianna Errigo (già oro e argento nella prova individuale) Martina Batini e Anna Cristino. Per la Nazionale azzurra della scherma si chiude così una rassegna iridata da sogno, tra le migliori di sempre: l’Italia ha dominato, chiudendo in testa al medagliere con 4 ori e 4 argenti.

A livello individuale, i 4 argenti sono arrivati da Filippo Macchi (Fioretto maschile), Giulia Rizzi (Spada femminile), Davide Di Veroli (Spada maschile) e Arianna Errigo (Fioretto femminile). Poi c’è stato il già citato oro di Martina Favaretto sempre nel fioretto femminile. Il vero dominio c’è stato nelle prove a squadre, a dimostrazione della profondità del movimento azzurro, dove sono arrivati tre titoli mondiali: fioretto maschile, spada femminile e ora anche il fioretto femminile. Con una doverosa menzione per il commissario tecnico Simone Vanni, capace appunto di guidare all’oro prima il fioretto maschile e poi quello femminile.

La squadra femminile di fioretto si conferma il Dream Team, conquistando il 19esimo oro iridato nella storia. La forza delle azzurre non è mai stata in discussione. Prima della finale vinta senza discussione contro le americano, avevano vinto nettamente anche la semifinale contro il Giappone (45-19).

Nella stessa giornata, l’Italia degli sciabolatori si è fermata invece ai quarti di finale, sconfitta dalla Romania. Ma questo non cancella ovviamente la soddisfazione della scherma italiana per un Mondiale semplicemente dominato.