Scontri alla manifestazione dopo la morte di Fakir a Bologna: 12 indagati

Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

Ci sono 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell’ordine andati in scena, il 20 luglio, durante il corteo di protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro a Bologna durante un fermo della polizia. La procura di Bologna ha aperto ufficialmente un fascicolo, affidato al pubblico ministero Stefano Dambruoso, che accusa gli indagati, a vario titolo, di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento.

Tra questi c’è anche il 20enne che venne arrestato durante i disordini e poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella Città metropolitana di Bologna su decisione della giudice Claudia Gualtieri, all’esito dell’udienza della convalida. Per lui il processo comincerà il 9 settembre. Nel frattempo, sempre la procura del capoluogo emiliano-romagnolo, ha risposto alla richiesta di affidare le indagini sulla morte di Fakir a un corpo di polizia diverso dalla Squadra Mobile, avanzata dal legale dei familiari della vittima, Fabio Anselmo.

“La garanzia migliore per la terzietà e la distanza tra i fatti e chi indaga è il coordinamento dei pm” che sono appunto “garanzia di terzietà delle indagini, che vengono seguite da un pool di magistrati”, il pm Domenico Ambrosino e la Francesca Arienti, insieme alla procuratrice aggiunta Morena Plazzi. Martedì Anselmo aveva fatto sapere di aver chiesto alla procura che gli accertamenti sulla morte del 42enne marocchino, deceduto il 19 luglio durante un intervento della polizia, fossero “affidati a un altro corpo investigativo”.

A quanto si apprende i magistrati che si occupano delle indagini stanno sentendo in prima persona gran parte dei testimoni per ricostruire quanto è successo al Pilastro. Inoltre, considerando la mole di video che hanno ripreso gli ultimi minuti della vita di Fakir, per i pm è molto importante, in questa fase, analizzare i filmati per avere una ricostruzione tecnicamente attendibile e cronologicamente logica di queste immagini, sulla base della quale poi verificare se ci sono dei punti e degli aspetti da approfondire.