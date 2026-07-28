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Perdono terreno Partito democratico e Movimento 5 stelle, mentre continua la crescita di Futuro Nazionale che adesso punta a Forza Italia (ma sale anche la Lega). Sono questi i principali elementi che vengono fuori dall’ultimo sondaggio di Swg per il Tg La7.

L’orientamento di voto di questa settimana premia i partiti di destra: in particolare quello di Roberto Vannacci che si attesta al 6,9% segnando un +0,2%. Dopo avere superato nei sondaggi Lega e Alleanza Verdi-Sinistra, FN ora tallona il partito fondato da Silvio Berlusconi. Forza Italia (al 7,6%) adesso è a 0,7 punti percentuali di distanza: la formazione di Antonio Tajani è l’unico partito del centrodestra che perde terreno in questi sette giorni (-0,1%). Anche il Carroccio di Matteo Salvini torna a recuperare, registrando un +0,2% e raggiungendo quota 5,7%. Bene anche Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni si conferma primo forza politica con il 27% (+0,1%).

Non va bene al campo progressista. Sia Pd che M5s registrano un -0,2%. Il partito di Elly Schlein scende al 20,9%, mentre quello di Giuseppe Conte si ferma al 12,9%. Unica forza del centrosinistra con il segno più è Avs: il partito di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli è quotato al 6,5% (+0,1%).

Chiudono il quadro Azione di Carlo Calenda stabile al 3,4%, Italia Viva di Matteo Renzi al 2,3% (in calo dello 0,2%), +Europa stabile all’1,2% e, infine, Noi Moderati, Sud Chiama Nord e Ora! tutti all’1%.

L’indagine è stata condotta su un campione di 1.200 soggetti (4.273 non rispondenti) tra il 22 e il 27 luglio. Il margine di errore statistico dei dati riportati è del 2,8% al livello di confidenza del 95%.