Il mondo FQ

Mondo

Ultimo aggiornamento: 16:55

Washington, proteste al passaggio del corteo presidenziale di Netanyahu: “Criminale di guerra, vai via”

di Redazione Esteri
Icona dei commenti (3)
Manifestanti pro Palestina protestano a Washington contro il premier israeliano. Bloccato tentativo di entrare nell'hotel dove alloggia
Icona dei commenti Commenti

Alcuni contestatori hanno atteso con fischietti, tamburi e bandiere della Palestina il passaggio del corteo presidenziale di Benjamin Netanyahu a Washington. Il premier israeliano infatti si trova nella capitale americana per incontrare il presidente Donald Trump. I manifestanti hanno organizzato una protesta rumorosa al grido di “criminale di guerra vai via“. Alcuni di loro sono riusciti a fare irruzione all’ingresso dell’hotel dove alloggia Netanyahu, ma sono stati bloccati dalla polizia.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione