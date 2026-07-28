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Alcuni contestatori hanno atteso con fischietti, tamburi e bandiere della Palestina il passaggio del corteo presidenziale di Benjamin Netanyahu a Washington. Il premier israeliano infatti si trova nella capitale americana per incontrare il presidente Donald Trump. I manifestanti hanno organizzato una protesta rumorosa al grido di “criminale di guerra vai via“. Alcuni di loro sono riusciti a fare irruzione all’ingresso dell’hotel dove alloggia Netanyahu, ma sono stati bloccati dalla polizia.