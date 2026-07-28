Il mondo FQ

Mondo

Ultimo aggiornamento: 13:42

Giappone, terremoto di magnitudo 7.1: almeno 50 i feriti

di Redazione Esteri
Il sisma nella prefettura di Kumamoto, a sud ovest dell’arcipelago. L'ipocentro a 10 chilometri di profondità
Giappone, terremoto di magnitudo 7.1: almeno 50 i feriti
Icona dei commenti Commenti

Un forte terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito oggi martedì 28 luglio il sud del Giappone, nella prefettura di Kumamoto. La scossa ha raggiunto il livello massimo possibile sulla scala di intensità sismica giapponese “Shindo”, dichiara l’Agenzia meteorologica giapponese che ha anche emesso un allarme tsunami, revocato poche ore dopo. Il governo ha inviato avvisi di allerta per le prefetture di Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita, Miyazaki, tutte situate sull’isola di Kyushu. Il terremoto si è verificato a sud ovest dell’arcipelago, alle 16:27 ora locale (le 9:27 in Italia) e ha avuto ipocentro a 10 chilometri di profondità, rende noto la Japan meteorological agency. Nessuna anomalia è stata immediatamente rilevata nelle centrali nucleari, ha dichiarato l’Autorità di regolamentazione nucleare del Paese. La compagnia elettrica locale, Kyushu Electric Power, ha affermato che i tre reattori nucleari operanti nella regione hanno continuato a funzionare normalmente.

Dando un primo bilancio del sisma, la prima ministra giapponese Sanae Takaichi ha annunciato che sono stati riportati dei feriti e dei crolli di edifici in seguito al terremoto. “Sono in corso blackout e incendi in alcune aree, strade e ponti sono stati danneggiati e edifici crollati”, ha poi aggiunto. Secondo quanto riportato dall’emittente Nhk, sono almeno 50 le persone ricoverate in ospedale. È stato inoltre segnalato il crollo di 12 abitazioni, con quattro casi di persone rimaste intrappolate all’interno. Tra i danni provocati dalle scosse anche grosse crepe sulle principali arterie stradali, tra cui un’autostrada sopraelevata, e un treno merci uscito dai binari. I servizi ferroviari sono stati interrotti e i voli bloccati.

La polizia ha inoltre riferito di aver ricevuto segnalazioni di un’ esplosione avvenuta all’interno del centro commerciale Aeon Mall a Kumamoto, sull’isola meridionale di Kyushu. L’emittente televisiva Tbs riporta che “molte persone” sono rimaste intrappolate e potrebbero esserci “diverse vittime”.

Il Giappone è uno dei paesi con maggiore attività sismica al mondo, trovandosi sopra quattro importanti placche tettoniche lungo il margine occidentale della “Cintura di fuoco” del Pacifico. L’arcipelago, che ospita circa 125 milioni di persone, sperimenta tipicamente centinaia di scosse ogni anno e rappresenta circa il 18% dei terremoti mondiali. La stragrande maggioranza dei terremoti è di entità lieve, sebbene i danni causati varino a seconda della loro posizione e della profondità sotto la superficie terrestre in cui si verificano. Il paese porta ancora il peso della memoria di un forte terremoto sottomarino di magnitudo 9.0 nel 2011, che ha scatenato uno tsunami che ha ucciso o lasciato dispersi circa 18.500 persone e ha devastato la centrale nucleare di Fukushima. Il 20 aprile di quest’anno, una scossa di magnitudo 7.7 ha colpito il nord del paese, ferendo almeno 10 persone e facendo tremare i grandi edifici a Tokyo. Ciò ha spinto le autorità a emettere un avviso speciale che mette in guardia contro il rischio accresciuto di terremoti di magnitudo 8.0 o superiore.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione