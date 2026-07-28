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Un forte terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito oggi martedì 28 luglio il sud del Giappone, nella prefettura di Kumamoto. La scossa ha raggiunto il livello massimo possibile sulla scala di intensità sismica giapponese “Shindo”, dichiara l’Agenzia meteorologica giapponese che ha anche emesso un allarme tsunami, revocato poche ore dopo. Il governo ha inviato avvisi di allerta per le prefetture di Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita, Miyazaki, tutte situate sull’isola di Kyushu. Il terremoto si è verificato a sud ovest dell’arcipelago, alle 16:27 ora locale (le 9:27 in Italia) e ha avuto ipocentro a 10 chilometri di profondità, rende noto la Japan meteorological agency. Nessuna anomalia è stata immediatamente rilevata nelle centrali nucleari, ha dichiarato l’Autorità di regolamentazione nucleare del Paese. La compagnia elettrica locale, Kyushu Electric Power, ha affermato che i tre reattori nucleari operanti nella regione hanno continuato a funzionare normalmente.

Dando un primo bilancio del sisma, la prima ministra giapponese Sanae Takaichi ha annunciato che sono stati riportati dei feriti e dei crolli di edifici in seguito al terremoto. “Sono in corso blackout e incendi in alcune aree, strade e ponti sono stati danneggiati e edifici crollati”, ha poi aggiunto. Secondo quanto riportato dall’emittente Nhk, sono almeno 50 le persone ricoverate in ospedale. È stato inoltre segnalato il crollo di 12 abitazioni, con quattro casi di persone rimaste intrappolate all’interno. Tra i danni provocati dalle scosse anche grosse crepe sulle principali arterie stradali, tra cui un’autostrada sopraelevata, e un treno merci uscito dai binari. I servizi ferroviari sono stati interrotti e i voli bloccati.

La polizia ha inoltre riferito di aver ricevuto segnalazioni di un’ esplosione avvenuta all’interno del centro commerciale Aeon Mall a Kumamoto, sull’isola meridionale di Kyushu. L’emittente televisiva Tbs riporta che “molte persone” sono rimaste intrappolate e potrebbero esserci “diverse vittime”.

Il Giappone è uno dei paesi con maggiore attività sismica al mondo, trovandosi sopra quattro importanti placche tettoniche lungo il margine occidentale della “Cintura di fuoco” del Pacifico. L’arcipelago, che ospita circa 125 milioni di persone, sperimenta tipicamente centinaia di scosse ogni anno e rappresenta circa il 18% dei terremoti mondiali. La stragrande maggioranza dei terremoti è di entità lieve, sebbene i danni causati varino a seconda della loro posizione e della profondità sotto la superficie terrestre in cui si verificano. Il paese porta ancora il peso della memoria di un forte terremoto sottomarino di magnitudo 9.0 nel 2011, che ha scatenato uno tsunami che ha ucciso o lasciato dispersi circa 18.500 persone e ha devastato la centrale nucleare di Fukushima. Il 20 aprile di quest’anno, una scossa di magnitudo 7.7 ha colpito il nord del paese, ferendo almeno 10 persone e facendo tremare i grandi edifici a Tokyo. Ciò ha spinto le autorità a emettere un avviso speciale che mette in guardia contro il rischio accresciuto di terremoti di magnitudo 8.0 o superiore.