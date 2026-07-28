La scoperta è avvenuta nella mattinata di martedì 28 luglio durante un'ispezione della polizia. La donna aveva da poco partorito il suo terzo figlio senza problemi

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La polizia francese ha ritrovato i corpi di cinque neonati nell’abitazione di una coppia a Orange, nel dipartimento di Vaucluse, nel sud della Francia. Secondo una fonte vicina all’indagine che ha parlato con Le Parisien, la scoperta è avvenuta questa mattina, martedì 28 luglio, dopo che l’ospedale di Orange ha segnalato la donna alle autorità. La coppia ha già due figli di otto e dodici anni.

La donna, nata nel 1994, ha partorito il suo terzo figlio lunedì sera, senza complicazioni, dopo aver vissuto per la terza volta un caso di negazione della gravidanza. Per ragioni ancora ignote, l’ospedale di Orange ha segnalato il caso alle autorità che si sono successivamente recate a casa della coppia per un’ispezione. Sarebbe stato proprio il marito a scoprire i cadaveri in decomposizione avvolti in sacchetti di plastica e risposti in alcune scatole di cartone.