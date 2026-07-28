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Ultimo aggiornamento: 10:07

“L’Oman propone all’Iran la gestione congiunta di Hormuz con tariffe volontarie”. Trump incontra Netanyahu e Zelensky alla Casa Bianca

di Redazione Esteri
Secondo Reuters, l'Oman ha proposto una gestione simile a quella dello Stretto di Malacca e ha trovato il sostegno dei Paesi nella regione. Il presidente Usa in giornata vedrà i due leader: sul tavolo i principali dossier internazionali
“L’Oman propone all’Iran la gestione congiunta di Hormuz con tariffe volontarie”. Trump incontra Netanyahu e Zelensky alla Casa Bianca
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Momenti chiave

  • Trump incontra Netanyahu e Zelensky alla Casa Bianca
  • Trump: "I colloqui sono in corso, buone possibilità di svolta"
  • “L’Oman propone all’Iran la gestione congiunta di Hormuz con tariffe volontarie”
    • 10:07

      Trump incontra Netanyahu e Zelensky alla Casa Bianca

      Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, riceverà oggi alla Casa Bianca il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, e il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, per due incontri separati dedicati ai principali dossier internazionali. Secondo quanto riferito da un funzionario della Casa Bianca alla Cnn, l’incontro con Zelensky sarà incentrato sul processo di pace tra Russia e Ucraina. “Ora è il momento di porre fine alla guerra”, ha dichiarato il funzionario. Nel colloquio con Netanyahu, invece, al centro ci saranno gli sviluppi in Medio Oriente e il dossier Iran. Parlando con i giornalisti, Trump ha affermato che lui e il premier israeliano non sono “completamente d’accordo” sull’Iran, ma ha sottolineato che i due leader restano “piuttosto vicini”: “Abbiamo qualche piccola differenza, ma siamo piuttosto vicini”, ha detto il presidente americano.  

    • 10:06

      Axios: “Le sanzioni Usa danneggiano Teheran più dei bombardamenti”

      Funzionari statunitensi ritengono che la pressione economica esercitata da Washington sull’Iran potrebbe danneggiare Teheran di più dei bombardamenti. È quanto riporta il sito di notizie Axios che cita alti funzionari dell’amministrazione Trump. L’intelligence statunitense indica che la carenza di benzina, il rischio di corse agli sportelli bancari e le difficoltà nel pagare i combattenti, aggravate dalle sanzioni e dal blocco navale statunitense, stanno aumentando la pressione finanziaria su Teheran. Un funzionario ha affermato che l’Iran “teme più il dipartimento del Tesoro del dipartimento della Guerra”, pur riconoscendo che la pressione economica potrebbe richiedere più tempo di una campagna militare su vasta scala per costringere l’Iran a un accordo. Il rapporto afferma che l’accesso ai beni congelati e l’allentamento delle sanzioni rimangono una priorità centrale per Teheran nei colloqui per il cessate il fuoco.  

    • 10:06

      Trump: “I colloqui sono in corso, buone possibilità di svolta”

      I colloqui con l’Iran proseguono durante la pausa negli attacchi militari. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, aggiungendo di credere che ci sono “buone possibilità” di una svolta, ma avvertendo che le azioni militari potrebbero riprendere se i negoziati fallissero. 

    • 09:55

      “L’Oman propone all’Iran la gestione congiunta di Hormuz con tariffe volontarie”

      L’Oman ha presentato all’Iran una proposta per un meccanismo regionale congiunto per la gestione dello Stretto di Hormuz con tariffe volontarie: lo scrive Reuters sul sito. In base alla proposta omanita, che gode di sostegno regionale, l’Iran non eserciterebbe il controllo esclusivo di questa vitale via navigabile. La proposta ricalca la gestione dello Stretto di Malacca, dove coloro che utilizzano lo stretto contribuiscono volontariamente al finanziamento della navigazione, della protezione ambientale e delle operazioni di ricerca e salvataggio.  